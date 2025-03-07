Başkan Pehlivan, orucunu şehit ailesiyle açtı

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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ile birlikte Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş'un ailesiyle iftar yaptı. Başkan Pehlivan, "Allah, aziz şehidimizin ruhunu şad eylesin. Vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin en kıymetli emaneti olan ailelerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Her zaman el ele, daima yan yana olacağız" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2005 yılında Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı mayın nedeniyle şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş'un ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Menemen'de 2017 yılında bir ilkokula da adı verilen şehidin evindeki anlamlı buluşmada Anne Semiha Aydoğmuş'un elini öpen Başkan Pehlivan, "Siz bu vatana bir evlat verdiniz, bu vatanın her evladı artık sizin de evladınızdır. Şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Her zaman yanlarındayız"

Kurulan yer sofrasında iftar yapan Başkan Pehlivan, "İftarımızı aziz şehidimiz Mustafa Hakan Aydoğmuş'un kıymetli ailesiyle paylaştık. Onların sabrı, vakarı, vatan sevgisi hepimiz için örnek ve ilham kaynağı oluyor. Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesini ailemiz olarak biliyoruz ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi. - İZMİR