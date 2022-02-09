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Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret

09.02.2022 12:04
Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İhlas Haber Ajansına (İHA) ziyarette bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İhlas Haber Ajansına (İHA) ziyarette bulundu.

Başkan Pekmezci, İHA Bayburt muhabiri Öznur Demir'e gerçekleştirdiği ziyarette projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Basının önemli bir güç olduğu vurgusunda bulunan Pekmezci, gazetecilerin zor bir görev üstlendiğini dile getirerek Demir'e çalışmalarından ötürü başarılar diledi.

Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pekmezci'ye teşekkür etti. - BAYBURT

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İhlas Haber Ajansı, Hükmü Pekmezci, Öznur Demir, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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