Başkan Şahin sera alanını inceledi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait sera alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ı, Bilecik ziyaretleri kapsamında belediye ait sera alanında götürerek incelemelerde bulundular. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'dan bilgi alan ikili, ardından serada üretilen bitkileri inceledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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