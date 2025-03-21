Başkan Sandıkçı, Özel Çocuklarla İftar Yaptı - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı, Özel Çocuklarla İftar Yaptı

Başkan Sandıkçı, Özel Çocuklarla İftar Yaptı

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte sahne gösterileri ile eğlenen çocuklar, iftar yemeğinde buluştu. Başkan Sandıkçı, özel gereksinimli çocukların yanında olduklarını vurguladı.

21.03.2025 09:59  Güncelleme: 10:02
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, özel çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Canik'te gerçekleştirilen anlam yüklü programda çocuklar için sahne gösterileri düzenlendi. Sahne gösterileri ve aktivitelerle doyasıya eğlenen çocukların neşesine ortak olan Başkan İbrahim Sandıkçı, sahne gösterilerinin ardından özel çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.

"Her zaman biriz, beraberiz"

Canik'te özel gereksinimli çocukların ve ailelerin daima yanında olduklarını ve onlara yönelik gerekli destekleri sağlamaya devam etiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Benzerliklerimizle güçlendiğimiz, farklılıklarımızla zenginleştiğimiz bir yaşamın inşası ve bu bilincin yaygınlaşması için çalışmaya, Canik'imizde uygulamaya aldığımız projelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı, Özel Çocuklarla İftar Yaptı - Son Dakika

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