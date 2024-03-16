Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar\'da Paket Atık Su Arıtma Tesisi\'nin Temel Atma Töreninde Konuştu

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Mersin'in Gülnar ilçesinde Sipahili Paket Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tesisin bize toplam maliyeti 98 milyon 238 bin lira. Bunu 240 günde tamamlamayı planlıyoruz. O bölgenin bütün kanalizasyon ve atık su arıtma ihtiyacını, kuracağımız paket arıtmayla ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar Tarımsal Dağıtım ve Sipahili Paket Atık Su Arıtma Tesisi temel atma törenlerinde Gülnarlılarla bir araya geldi. Etkinliklerin ardından Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülnar'da verilen iftar yemeği programında Gülnarlılarla birlikte iftar yaptı.

"Gülnarlılar çalışıyor, üretiyor, okuyor, bürokrasinin önemli yerlerinde görev alıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Gülnar'da tarımsal desteklere sürekli olarak devam ettiklerinden söz eden Başkan Seçer, "Gülnar üretiyor ve çalışıyor. Ayağımız Gülnar'dan da hiç eksik olmuyor, hep buradayız. Gülnar'ı seviyoruz ve önemsiyoruz. Gülnarlılar çalışıyor, üretiyor, okuyor, Biz Gülnarlılarla gurur duyuyoruz. Gülnarlıların da bizi sevdiğini biliyoruz. Gittiğimiz mahallelerde bize gösterilen ilgi, sevgi ve saygı bizleri onurlandırıyor ve şereflendiriyor" diye konuştu.

Gülnar'ın kişniş üzümü için aldıkları coğrafi işareti hatırlatan Seçer, 'Gülnar Bademi' için de müracaatlarını yaptıklarını kaydederek, "Gülnar bademinin coğrafi işaretini de alacağız. Gülnarımız ve Gülnarımızın ürünleri tanınsın istiyoruz" dedi.

"Sulama kooperatiflerinin en büyük sorunu elektrik"

Gerçekleştirecekleri tarımsal destekler hakkında da detaylı bilgiler veren Seçer, sulama kooperatiflerinin en büyük sorununun elektrik enerjisi olduğundan bahsederek problemi çözmeye yönelik çalışmalarından bahsetti. Seçer, "Biz inanıyoruz, vatandaşlarımızın desteğiyle hizmetimize devam edeceğiz. Tarımsal GES projelerimiz var. Güneş enerji santralini kurun, bir miktar katkıyı biz yapalım. Elektrik faturası ödemekten kurtulun, bizden destek alın" ifadelerini kullandı.

Bölgeye Ilısu'nun suyunu getireceklerini de kaydeden Seçer, "Ciddi emek var. Geriden gelen proje ama aksiliği de çoktu. Şimdi o aksiliklerin tamamını çözdük, finansmanını hazırladık ve ayarladık. Önümüzdeki süreçte en kısa sürede Ilısu'nun suyunu Gülnarlılara içireceğiz. Hem hibe hem kredi bulduk. Kalan maliyetlerimizi de oradan karşılayacağız" şeklinde konuştu.

"Kanalizasyon sorununu Gülnar'ın gündeminden kaldıracağız"

Gülnar'ın önemli sorunlarından bir tanesinin de kanalizasyon olduğunu kaydeden Seçer, "İkinci 5 yıllık dönemimizde başkanınızın size sözüdür; kanalizasyon, atık su arıtma çalışmalarını başlatacağız ve artık kanalizasyon sorununu Gülnar'ın gündeminden kaldıracağız" dedi.

"Gülnar'a sosyal yaşam merkezi yapacağız"

Gülnar'da açtıkları yeni nesil okuma salonuna da giderek öğrencileri ziyaret ettiklerini anlatan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden de çok başarılı öğrencilerin çıktığını ifade etti. Seçer, 27 kurs merkezi içerisinde en yüksek başarının Gülnar'daki öğrencilerden çıktığını dile getirerek, "Başarıları daim olsun. Çocuklarımız çalışıyor, emek ediyor ve gecesini gündüzüne katıyor. Siz aileler de onlara destek oluyorsunuz. Gülnarımızı bir üniversite kenti yapma yolunda yatırımlara ihtiyacı var. Çocukların vakit geçireceği yeri yok. Öğrencilerin, kadınların ve çocukların okul öncesi eğitim için kreş ihtiyacı var. Biz bir kreş açtık. Otogar olarak yapılan ama gereğinden çok büyük olan o yatırımın içerisine eksik olan birimlerimizi taşıyoruz. Oraya bir kreş yaptık, dershanemizi oraya taşıdık ama Gülnar'a öyle bir sosyal yaşam merkezi yapacağız ki içinde emeklilere yer olacak, çocuklara kreş için yer olacak, çocuklara yeni nesil bilgisayarlarla donatılmış kütüphane olacak. Kadınlara meslek edinsinler diye atölyeler olacak. Bunu Gülnarımıza önümüzdeki 5 yılda kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Seçer, vatandaşlardan gelen talep üzerine önümüzdeki günlerde Köseçobanlı ile Gülnar arasındaki güzergahta vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için 'Atak' otobüslerinden göndereceklerini dile getirerek, Köseçobanlı halkına yeni bir otobüs müjdesi verdi.

Üreticiler desteklerden memnun

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Memiş ise Gülnar'da küçük aile işletmeciliği tarımının ön planda olduğundan söz ederek, tarımın temel taşı olan küçük aile işletmeciliğine verilen desteklerin öneminden bahsetti. Büyükşehir tarafından kendilerine hayvancılık, sulama ve fide-fidan destekleri alanında verilen destekler için de Başkan Seçer'e teşekkür eden Memiş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kişniş üzümümüze sahip çıkıp, coğrafi işaret belgesini aldığınız için tüm kişniş üreticilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Gülnar ilçemize ait olan bademlerimize de bir coğrafi işaret belgesi alarak sahiplenmenizi talep ediyoruz" dedi.

Lavanta desteği projesinden faydalanan üretici Mustafa Kılıç da Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek projesinden faydalanarak 5 bin kök fidan alıp, lavanta yetiştirmeye başladığından söz ederek, "Lavanta fidesi bölgemizde ilk defa yetiştirilmektedir. Tabi ilk olduğu için bu konuda biz değişik yerlerde araştırmalar yapmaktayız. Lavantanın yağını da çıkartabiliyoruz, demet olarak da piyasada mevcut. Başkanımızın 2023 yılında Gülnar Bardat mevkiinde yapmış olduğu distilasyon cihazı desteği sayesinde bu ürünlerimizin yağını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Gülnar Tarımsal Dağıtım Töreni çerçevesinde 34'ü kadın olmak üzere 146 üreticiye toplam 4 bin 365 adet zeytin fidanı, 3 bin adet lavanta fidesi, 4 sulama kooperatifine 5 bin 386 metre boru, 18 yetiştiriciye güneş paneli desteği ile 13 adet hamur yoğurma makinesi, 1 adet ceviz soyma makinesi, 1 adet üzüm sıkma makinesi ve 2 adet badem soyma makinesi olmak üzere toplam 17 adet de makine ekipman desteği sunuldu. - MERSİN