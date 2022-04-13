Başkan Söğüt: "Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın" - Son Dakika
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Başkan Söğüt: "Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın"

13.04.2022 13:40
Başkan Söğüt: "Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın"

Körfez Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Teknoloji çağında kendinizi geleceğe iyi hazırlayın" dedi.

Körfez Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Teknoloji çağında kendinizi geleceğe iyi hazırlayın" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Programa Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ve öğrenciler katıldı.

"Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ile her fırsatta bir araya geliyoruz" diyen Başkan Şener Söğüt, "Sizlerle bir arada olmak bize her zaman mutluluk ve enerji veriyor. Ramazan akşamında her akşam bir yerdeyiz. Bugün de sizlerle birlikte olmak istedik. Soframızı lokmamızı birlikte paylaştık. Sizler için en kıymetli ve değerli yıllar. Sorumluluklarınız büyük. Zahmetsiz rahmet de olmuyor. Teknoloji çağında kendinizi geleceğe iyi hazırlayın. Devlet olarak yerel yönetimler olarak sizlerin daha donanımlı yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz Yarın devleti büyütecek, güç katacak olan sizlersiniz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın
Başkan Söğüt: Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın
Başkan Söğüt: Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın

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Şener Söğüt, Hisarcık, Körfez, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: 'Kendinizi geleceğe iyi hazırlayın' - Son Dakika


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