Başkan Söğüt: "Kentsel dönüşümde her adımı birlikte atacağız" - Son Dakika

Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Hak sahipleri belirlendi, görüşmeler de en kısa süre içerisinde başlayacak. Süreci birlikte yöneteceğiz. Her adımı da birlikte atacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi'nde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Şener Söğüt, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlarla ilgili de vatandaşlara bilgi verdi. Bölgenin 2013 yılında riskli alan ilan edildiğini belirten Söğüt, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının yetkisi Kocaeli Büyükşehir Belediyemize verildi ve onlar da bölgede çalışma yaptı. Tahir Büyükakın başkanımız bölgeye ve soruna gerçekten hakim. Attığı adımlar için de kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hak sahipleri belirlendi, görüşmeler de en kısa süre içerisinde başlayacak. Süreci birlikte yöneteceğiz. Her adımı da birlikte atacağız. Barbaros Mahallesi'nin dönüşümü için TOKİ, Derince ve Körfez arasında 534 konut ve iş yeri yapacak" ifadelerini kullandı.

Söğüt, vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı. - KOCAELİ