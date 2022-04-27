Başkan Tahmazoğlu gazetecilerle buluştu, müjdeleri sıraladı - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu gazetecilerle buluştu, müjdeleri sıraladı

27.04.2022 00:58
Başkan Tahmazoğlu gazetecilerle buluştu, müjdeleri sıraladı

Gaziantep'te gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmalarından bahsederek vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.

Gaziantep'te gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmalarından bahsederek vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kentteki gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'ndeki Şıh Meydan'ında düzenlenen iftara gazeteciler yoğun ilgi gösterirken programa kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. İftar yemeğinin ardından Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilerle Şehreküstü Konağına geçti. Gazetecilerle çay eşliğinde sohbet eden Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Tahmazoğlu, geçmiş yıllarda "Gaziler diyarından, Şehitler diyarına" mottosuyla düzenledikleri tekrardan başlayacağı müjdesini verdi. Hem borçlarının olmadığını hem de bütçeyi geçen yıla göre iki katı arttırabildiklerini anlatan Tahmazoğlu, belediyenin kaynak bulmada bir sorununun olmadığını vurguladı.

Müjdeleri sıraladı

2022 bütçesinde 100 milyon liralık bir artışa gidebileceklerini söyleyen Belediye Başkanı Tahmazoğlu, müjdeleri ardı ardına sıraladı. Tahmazoğlu, "Yeşilvadi'de köprülü kavşak projemiz başladı. Her yönden büyük çaplı proje. İnşallah 7-8 ay içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Bunun yanı sıra ulaşımı rahatlatacak farklı projelerimiz de var. Ailelerin çocuklarını mesleki liseye göndermeleri için bir teşvik projesi hazırlıyoruz. İnşallah yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'yla bunun protokolünü imzalayacağız. Projeyi geçen sayın Bakanımıza bahsettim çok beğendi. Çocuğunu mesleki liseye gönderen ailelere aylık 500 lira maddi destek sağlayacağız. Bu destek çocuk okulunu bitirene kadar sürecek" diye konuştu.

Program gazetecilerin Başkan Tahmazoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - GAZİANTEP

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu gazetecilerle buluştu, müjdeleri sıraladı - Son Dakika


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