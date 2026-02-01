Başkan Tahmazoğlu\'ndan Berat Kandili mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesi için yayınladığı mesajda "Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Berat Gecesi yapılan dua ve iyiliklerin öneminin büyük olduğunu belirterek, "Berat Gecesi mübarek Ramazan ayını müjdeleyen bir gündür. Mübarek gün ve geceler günahlardan kurtuluş için bir vesile olarak görülmelidir. Berat Gecesi, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Berat gecesinde yapılan dua ve iyiliklerin önemi büyüktür. Böyle mübarek gecelerin manevi havası içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalı, dargınlık ve kırgınlıklara son verip nefretin yerine sevgiyi kucaklayarak kırık kalpleri onarmalıyız. Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim. Bu vesile ile Berat Gecenizi kutluyor. Memleketimize, İslam alemine huzur getirmesini, Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi. - GAZİANTEP