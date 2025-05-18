Başkan Tatık, şehit özel harekatçıyı şehadetin 4. yılında unutmadı

DENİZLİ (İHA) – Ağrı'da 2021 yılında terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateş sonucu şehit düşen Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay, şehadetinin dördüncü yıldönümünde Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve hemşehrileri tarafından unutulmadı.

Ağrı'da 13 Mayıs 2021 tarihinde, Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Denizlili özel harekat polisi Veli Kabalay, terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştu.

Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay, şehadetinin dördüncü yıldönümünde baba ocağı olan Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesi'nde dualarla anıldı. Ulukent'te şehit özel harekatçı için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, dua edip babası İsmail, annesi Aysel Kabalay ve ailesinin acılarını paylaştı.

Şehit polisinin emanetlerin sahip çıktıklarını belirten Başkan Tatık, "Vatanımız uğruna canını feda eden şehidimiz özel harekat polisi Veli Kabalay'ı, şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle andık. Bu topraklar, aziz şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Onların emaneti başımızın tacıdır.

Ruhun şad olsun Veli Kabalay, milletimizin gönlünde daima yaşayacaksın" dedi. - DENİZLİ