Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri

29.03.2022 14:41
Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Tekin, Bahşılı Belediyesi olarak esnafların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, ilçenin gelişiminde büyük önem sahibi olan esnaflarla yapılan istişarelerin önemli olduğuna değindi.

Ziyaretleri ile ilgili konuşan Tekin, "Mutlu ve güler yüzlü esnaflar bir ilçenin diğer insanlar tarafından tercih edilmesinde en önemli değerlerden biridir. Bizde belediyecilik anlayışımızla değerlerimize sahip çıkıyoruz. Esnaflarımızla fikir alışverişi yapıp, belediye ve esnaf arasında ki uyumun her zaman sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Şunu bilin ki biz iyi günde de kötü günde de esnafımızın yanındayız" dedi. - KIRIKKALE

Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri
Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri

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Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri - Son Dakika


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