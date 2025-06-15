Başkan Tugay: Yangında Yaralanma Yok - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tugay: Yangında Yaralanma Yok

15.06.2025 21:55
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak ilçesindeki inşaat deposunda çıkan yangın sonrasında yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve hastanenin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Başkan Tugay: "Yangında herhangi bir yaralanma yok"

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat deposunda çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yangın, hastanenin arka tarafında, ancak hastane ile doğrudan ilgisi olmayan bir alanda başlamış gibi görünüyor. Yangında herhangi bir yaralanma yok" dedi.

Yangın, saat 16.50 sıralarında Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesinde bulunun bir inşaat deposunda meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerde bilgi alan Başkan Tugay, "Herhangi bir yaralanma yok. Hastanede kalan 75 hasta, hastane personeli ile birlikte çok hızlı şekilde tahliye edildi. Hepsi şu anda güvende ve çoğu şehir hastanesine nakledildi. Bebekler ve yaşlılarda da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Yangının çıkış nedeni henüz net değil. Yangın, hastanenin arka tarafında, ancak hastane ile doğrudan ilgisi olmayan bir alanda başlamış gibi görünüyor. Depoya bitişik bir alandan çıktığı tahmin ediliyor. Hastanenin güvenlik kameraları mevcut, bu görüntüler polis ekiplerine teslim edilmiş. Ancak yangın, kameraların kapsamadığı bir alanda başlamış ve nedeni henüz belirlenememiş" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede müdahale edildi

Yangınla ilgili ilk ihbarın saat 16.58'de itfaiyeye ulaştığını belirten Tugay, "Hastanenin hemen yanındaki bir depoda yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri 4 dakika içinde olay yerine ulaştı ve saat 17.02'de müdahaleye başladılar. Eş zamanlı olarak zabıta ekipleri de hızla olay yerine intikal etti. Yaklaşık 100 zabıta memuru, trafik düzenlemesi ve hastanenin boşaltılması konusunda destek sağladı. Gerçekten büyük ve tehlikeli bir yangın yaşandı. Ancak yangın şu anda kontrol altına alındı. Hastane için bir risk kalmadı. Depodaki yangın ise sönmek üzere. Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, hastane dışında ve depoya komşu bir alanda başladığı düşünülüyor. İlk bulgular bu yönde. Konuyla ilgili savcılık bilirkişi atadı ve teknik inceleme başlatıldı. Ancak şehir merkezinde bu denli büyük bir yangının çıkmış olması endişe verici. Bu nedenle şehir merkezindeki benzer yapıların ve tesislerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu, önümüzdeki günlerde yapılması gereken önemli bir görev olarak karşımızda duruyor. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tugay: Yangında Yaralanma Yok - Son Dakika

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