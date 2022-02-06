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Başkan Ülken'den indirim çağrısı - Son Dakika

Başkan Ülken'den indirim çağrısı

06.02.2022 15:13
Başkan Ülken'den indirim çağrısı

Son günlerde artan elektrik faturalarının ardından ticarethanelerin elektrik maliyetini karşılayamaz duruma geldiğine dikkat çeken Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, elektrik fiyatlarında indirim yapılması çağrısında bulundu.

Son günlerde artan elektrik faturalarının ardından ticarethanelerin elektrik maliyetini karşılayamaz duruma geldiğine dikkat çeken Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, elektrik fiyatlarında indirim yapılması çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da elektrik zamları gündemini korumaya devam ederken, birçok vatandaş bir çözüm bulunmasını bekliyor. Elektriğe uygulanan kademeli zamların ardından Aydın'daki ticarethanelerin de zorlandığına dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ülken, yetkililere çağrıda bulunarak "Tüm ticarethaneler elektrik maliyetlerini karşılayamaz durumdalar. Sürdürülebilir olmamakla birlikte zaten finans güçlüğü yaşandığı göz önünde bulundurularak, ücretlendirmede mutlaka indirime gidilmelidir" dedi. - AYDIN

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ülken'den indirim çağrısı - Son Dakika


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