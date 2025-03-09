Başkan Yalçın: "Onlar devletin birer mührü oldular" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yalçın: "Onlar devletin birer mührü oldular"

Başkan Yalçın: "Onlar devletin birer mührü oldular"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye tarafından şehit anneleri ve aileleri için düzenlenen iftar programında; "Allah sizlerden razı olsun. Evlatlarınızı toprağa verdiniz ama onlar devletin birer mührü oldular" dedi.

09.03.2025 10:19  Güncelleme: 10:21
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye tarafından şehit anneleri ve aileleri için düzenlenen iftar programında; "Allah sizlerden razı olsun. Evlatlarınızı toprağa verdiniz ama onlar devletin birer mührü oldular" dedi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Başkan Yalçın, tek tek masaları dolaşarak şehit annelerinin elini öpüp, aileleriyle sohbet etti. İftarın ardından kürsüye gelen Başkan Yalçın, sözlerine şehit anneleri ve ailelerine teşekkür ederek başladı. Başkan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ayakta olmasının şehitlerimizin sayesinde olduğunu belirterek; "Ezanlar okunuyorsa, bayrağımız göndere çekiliyorsa bunun kıymetini bilmemiz bizim için çok önemli ve size ne kadar saygı duysak azdır. Allah devlete zeval vermesin. Bugün bir ramazan günündeyiz. Devletimiz dimdik ayakta. Devletimiz başka ülkelerin arasında husumeti giderecek, barış yapacak bir kabiliyete sahip elhamdülillah. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçaklarımızın lastiklerini ABD'den alamazken bugün İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz ve dünyanın önemli devletlerine satıyoruz. Bunların hepsi çocuklarınızın ve dualarınızın sayesinde. Allah nice güzel günlerde hepimize sağlık, huzur ve mutluluk içinde ramazanlar nasip etsin. Şimdiden Kadir Gece'nizi ve bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, muhteşem bir devletin çatısı altında olduklarını ifade ederek, "Muhteşem bir millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Verdiğimiz şehitleri sadece Türk Milleti olarak bu vatan için değil, bölgemizin tümü için verdiğimizden çok daha önemli olduğunu düşünüp ve her zaman hatırlamamız gerekiyor. Bugün sayın belediye başkanımızın güzel bir organizasyonuyla bir araya geldik. Sayın başkanımızı ve ekibine bu anlamlı program için teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, siz değerli yakınlarına sağlıklı bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bayram ise, kendileriyle bir araya gelen Başkan Yalçın'a organizasyon için teşekkür ederek plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalçın: 'Onlar devletin birer mührü oldular' - Son Dakika

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