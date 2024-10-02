Başkan Yetişkin, 10 Yıllık Yol Problemini Çözdü

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Başkan Yetişkin, 10 yıllık yol sorununu çözdü

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dağeymiri Mahallesi'nde 10 yıldır süren yol problemini çözüme kavuşturdu.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla hemşehrilerinden tam not alan Başkan Yetişkin, şehrin yıllardır devam eden sorunlarını da tek tek çözüyor. Özellikle ulaşım konusundaki faaliyetleri ile birçok vatandaşın yaşamını kolaylaştıran Yetişkin, bu durumun son örneğini Dağeymiri Mahallesi'nde sergiledi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinleri için adeta çileye dönüşen yol problemini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dağeymiri Mahallesi sakinlerinden Remzi Şan, söz konusu yoldaki keskin virajlar ve dar olması nedeniyle hayvanların bile geçmekte zorlandığını söyledi. Şan, yol yapımından önce yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Mahallemizde birçok kişi çiftçi. Hayvanlarımız için yem ve saman getiremiyorduk. Bu yolu görenler buraya gelmek istemiyordu. Hayvanlarımızın zor geçtiği yoldan traktörler ve kamyonlar zaten geçemiyordu. Yolda kazalar meydana geldi. Başkan Yetişkin'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Yıllardır çözülemeyen sorunu çözdü"

Bir diğer mahalle sakini Davut Köse de, yolun kendileri için öneminden bahsetti ve yapılmadan önce yaşadığı zorlukları anlattı. Efeler Belediyesi personeline teşekkür eden Köse, "Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Efeler'in çalışanları, çok özenli ve dikkatli çalışıyor. Oluşabilecek her türlü riski ortadan kaldırmak için adeta kılı kırk yarıyorlar. Bizlerle de uyum içindeler. Onlara da ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Dağeymiri Mahallesi Muhtarı Mahmut Sevi, hizmetleri nedeniyle Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Sevi, "Efeler Belediyesi ulaşım konusunda oldukça duyarlı. Mahalle sakinlerimiz evlerine ve arazilerine gitmek için bu yolu kullanmak istiyorlardı fakat çok tehlikeli olduğu için kullanamıyordu. Yolu metrelerce uzatmak zorunda kalıyordu. Yolumuz yapılınca zaman ve akaryakıttan da tasarruf ettik. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Başkan Yetişkin'e ve Fen İşleri Müdürlüğü ekibine çok teşekkür ederim" dedi.