Başkan Yılmaz\'dan eğitime bir destek daha

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitime verdiği desteği Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol töreni ile sürdürdü. Şehitkamil'de Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını bildiren Başkan Yılmaz, "Bizim için çok önemli bir protokol. Öğrencilerimizi ve gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından LGS'de yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilere sağlanacak burs desteğine ilişkin Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), Şehitkamil Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Valilik'te düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen ile kurum amirleri katıldı.

Başarılı öğrencilere burs desteği

Protokol öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti. İlçe genelinde öğrencilere yönelik çeşitli destekler sağladıklarını hatırlatan Yılmaz, "Eğitim bizim en önemli konu. Öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğe eşit ve uygun şartlarda hazırlamalıyız. Bundan dolayı bugünkü protokole çok önem veriyoruz. İmzaladığımız protokolle LGS'de başarı sağlayan öğrencilerimize burs desteği sağlayacağız. Desteklerimiz daha önce olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek" dedi.

"Başarıyı ödüllendirmek gerekiyor"

Başarılı öğrencilerin her zaman desteklenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Yılmaz, "Başarı gösteren gençlerimizin her zaman yanında olmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Bugün bu protokolün imzalanması bizim için çok önemli. Genç kardeşlerimizin geleceğe umutla bakması, daha güzel adımlar atması ve bizim onlara bu konuda yardımcı olmamız gerekiyor. İnanıyorum ki uygun ortam hazırlandığında geleceğin bilim insanları bu topraklardan çıkacaktır. Başarının ödüllendirilmesinin öğrencilerin moral ve motivasyonunu artıracağına olan inancımızla bu desteğin başarıyı da beraberinde getireceğine yürekten inanıyorum. Protokolümüz kentimize ve Şehitkamil'imize hayırlı olsun" dedi.

"Umut başkan ne istenildiyse kırmadı"

Vali Kemal Çeber de Gaziantep'e eğitime çok önem verdiklerini ifade ederek, "Hepimizi mutlu eden bir protokolü imzaladık. Umut Başkan belediyenin önemli bir kaynağını öğrenciler için ayırıyor. Daha önce de benzerlerini yaptı. Eğitim-öğretim malzeme desteği ve okulların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ne istenildiyse kırmadı, elinden geleni yaptı. Bugün de LGS'de yüzde 1'lik dilime giren ve Şehitkamil'deki okulları tercih eden öğrencilere eğitim yardımı imkanını sağladı. Kendisini hem tebrik ediyor hem de teşekkür ediyorum. En güzel yatırım eğitime yapılan yatırım. İnşallah bunun sonuçlarını da Şehitkamil ve Gaziantep olarak da tek tek meyveleri ileride toplayacağız. Bunlar çok kıymetli destekler: öğrencilerimize moral motivasyon sağlıyor. Öğrencilerin Umut abilerini, vali amcalarını ve milli eğitim müdürlerini yanında gördüklerini hissetmek onları daha çok motive ediyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen ise Şehitkamil Belediyesi'nin eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - GAZİANTEP