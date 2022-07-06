Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı

06.07.2022 13:46
Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp'ten sürücülere yönelik uyarı geldi.

Her yıl uzun bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlatan Yiyitalp, "Bayramlar; hüzünleri, acıları, matemleri değil, mutluluk ve sevinçleri paylaştığımız günlerdir. Bayramda trafik kazaları yüzünden yasa bürünüp, matemleri değil sevinçleri yaşamalıyız. Lütfen, sürücülerimiz kurallara uysun. Canınız, canlarımız yanmasın" dedi.

Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiğini vurgulayan Yiyitalp, şöyle devam etti:

"Bayram coşkusuyla dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanmak, aşırı hız ve trafik levhalarına dikkat edilmemesi de kazaları artırıyor. Sürücülerimiz, yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli araç kullanmalı, yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeli, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalı. Uzun mesafeli yolculuklarda ise sürücülerimiz sık sık mola vererek dinlenmeli" ifadelerini kullandı.

"Otomobilinizin bakımını yaptırın"

Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının teknik özelliklerine uygun bakımlarını yaptırmalarını tavsiye eden Başkan Salih Yiyitalp, "Bayram heyecanıyla; dalgın, yorgun, uykusuz, özellikle alkollü ve uyuşturucu etkisi yapabilecek ilaç içerek araç kullanılmamalıdır. Yolculuk süresince ağır ve yağlı yemekler yenilmemelidir. Hava, yol ve görüş şartlarına göre hız ve fren mesafesi ayarlanmalı, kurallara titizlikle uyulmalı, hatalı sollama yapılmamalı, emniyet kemeri mutlaka kullanılmalıdır. Uzun yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımlarını yaptırmalısınız. Kendinizin, yakınlarınızın ve trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliği için otomobil bakımı, lastik sökme, takma ve balans işlemlerinizi mesleki yeterliliğe sahip ehil kişilere yaptırın. Belgesiz, bilgisiz kişiler tarafından bu işlemlerin yapılması sürüş güvenliğini, dolayısıyla can güvenliğinizi tehdit eder. Kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın. Sürücülerimiz trafikte bir birlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
TŞOF Başkanı Apaydın'dan Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı TŞOF Başkanı Apaydın'dan Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı Bayram tatili öncesi vatandaşlara sosyal medya ve sahte tatil uyarısı Bayram tatili öncesi vatandaşlara sosyal medya ve sahte tatil uyarısı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:37 Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:16 Veterinerler kurban kesecekler için önerdi! Bu yöntemle yarım tonluk kurbanlığı saniyeler içinde yatırabilirsiniz
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:59 Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 13:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Yiyitalp'dan bayram tatili öncesi sürücülere hayati uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement