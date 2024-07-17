Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Muharrem orucu tutan vatandaşların lokmasına ortak oldu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi'nde Muharrem orucu tutan vatandaşların lokmasına ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hoşgörü ve dayanışmanın ön plana çıktığı Muharrem ayında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Cemevi'nde vatandaşlarla beraber oruç açarak, lokmalarına ortak oldu. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Zeyrek, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diledi. Cemevi dedesi Muhammed Akgül'ün okuduğu duaların ardından oruçlar açıldı. Kerbela şehitlerini anan Başkan Zeyrek, "Muharrem orucu hepimizde hoşgörüyü ve sevgiyi büyütsün, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güzel şehrimizde hiçbir ayrım yapmadan, tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışı ile tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız" dedi. - MANİSA