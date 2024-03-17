Başkan Zolan, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıldönümü için mesaj yayımladı

Yerel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Çanakkale'de dönemin en modern ordularını dize getiren atalarımız destansı direnişi ile milli mücadele ruhuna da ilham kaynağı olmuştur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin eşsiz bir zaferle taçlandığını belirtti. Kahraman Türk askerlerinin inanç ve azmi ile Çanakkale'de 7 düvele karşı kazanılan tarihi zaferin, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda en büyük güçlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Çanakkale'de dönemin en modern ordularını dize getiren atalarımız destansı direnişi ile milli mücadele ruhuna da ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kanlarıyla nakşeden kahraman şehitlerimiz Türk'ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Tarihin her döneminde aziz Türk milletinin vatanı ve bayrağı için canını feda etmekten kaçınmadığını işaret eden Başkan Zolan şunları kaydetti: "Tarihin akışını değiştiren Çanakkale destanının her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır. Bize düşen görev, kahraman ecdadımızdan ve bu topraklar için kanını, canını veren şehitlerimizden miras kalan vatanımıza birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmaktır. Bu vesilelerle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - DENİZLİ