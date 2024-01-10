Başkan Zolan, Regaip Kandili\'ni kutladı

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nin tüm İslam coğrafyası ve Türkiye'ye barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimin Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi.

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Regaip Kandilinin duaların, samimiyetin ve iyiliklerin bolca paylaşıldığı bir gece olarak manevi iklimin çok yoğun yaşandığı mübarek 3 ayların müjdecisi olduğunu belirtti. Kalplerdeki huzur ve birliktelik duygularının yüceliğini bu mübarek gecede bir kez daha yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Üç ayların başlangıcı, manevi bir yolculuğa çıktığımız bu mübarek zaman diliminde, gönüllerimizi bir araya getirme fırsatını değerlendirmenin önemini hep birlikte idrak ediyoruz. Bu özel gecede, sevdiklerimizle bir araya gelerek manevi anlamda bir temizlik yapmalı, geçmişte yaşanan küskünlükleri unutarak kardeşlik duygularımızı tazelemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Regaip Kandili'nin tüm İslam coğrafyası ve Türkiye'ye barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, dualarımızın kabul olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu mübarek gece, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek, sevgi dolu yarınlara birlikte yürüme azmimizi artırsın. Rabbimden, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimin Regaip Kandilini kutluyorum" - DENİZLİ