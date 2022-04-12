Başkandan öğrenciler ve güreşçilere iftar yemeği - Son Dakika
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Başkandan öğrenciler ve güreşçilere iftar yemeği

12.04.2022 08:37
Başkandan öğrenciler ve güreşçilere iftar yemeği

Manyas'ta Gençlik Merkezinin düzenlediği iftar yemeğinde Belediye Başkanı Tancan Barçın öğrenciler ve genç güreşçiler ile bir araya geldi.

Manyas'ta Gençlik Merkezinin düzenlediği iftar yemeğinde Belediye Başkanı Tancan Barçın öğrenciler ve genç güreşçiler ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Tancan Barçın tarafından karşılanan iftar yemeği Gençlik Merkezinde yer sofralarında gerçekleştirildi. Sıcak ve samimi bir hava da gerçekleşen iftar sonrası Belediye Başkanı Tancan Barcın tarafından Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan kız güreş takımı güreşçilerini kutlayarak, şampiyona da başarılar dilerken, Belediye olarak her zaman olduğu gibi yanlarında olmaya devam edeceklerini yineledi. İftar yemeğine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, Gençlik liderleri Fatih Özel, Erdi Genç, güreş antrenörü hakan Temel ile yardımcı antrenör Hasan Hüseyin Gür 'de katıldılar. - BALIKESİR

Başkandan öğrenciler ve güreşçilere iftar yemeği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkandan öğrenciler ve güreşçilere iftar yemeği - Son Dakika


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