Başkent'te 23 Nisan Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Başkent'te 23 Nisan Coşkusu Devam Ediyor

26.04.2022 12:44
Başkent'te 23 Nisan Coşkusu Devam Ediyor

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 5 Çocuk Kulübü üyesi 250 minik, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda hünerlerini sergiledi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamaları Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 5 Çocuk Kulübü üyesi 250 minik, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda hünerlerini sergiledi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda Başkentli çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi bayram sonrasında da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 5 Çocuk Kulübü üyesi olan 250 minik, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda hünerlerini sergiledi.

ŞÖLEN TADINDA BAYRAM COŞKUSU

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun da katıldığı etkinliğe aileler de yoğun ilgi gösterdi.

23 Nisan'ı şölen tadında kutladıklarını ve çocukların bu etkinlikleri çok özlediğini vurgulayan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "Geçen hafta birçok etkinliğimiz oldu bu hafta da kısmi olarak çeşitli etkinliklerle 23 Nisan'ı kutluyoruz. Ankara'da bulunan Çocuk Kulübü üyeleri ve aileleriyle Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda çeşitli aktiviteler ve gösteriler yaparak bayramlarını kutluyorlar" dedi.

Altındağ Çocuk Kulübü, Mamak Çocuk Kulübü, Sincan Çocuk Kulübü, Aktepe Çocuk Kulübü ve Ahmetler Çocuk Kulübü üyesi olan 250 çocuk, ront, jimnastik, koro ve tekvando gösterisi ile ailelerine ve izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.

Çocuklarının gösterilerini izlerken duygulu anlar yaşayan aileler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Serap Alkaya: "Çocuğumun ilk gösterisi oldu. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız için çok emek verdi ve biz de bundan çok memnun olduk."

-Duygu Bektaş: "Çocuk Kulübüne uzun süredir geliyorum, çok güzel faaliyetler yapılıyor. Çocuğumda çok güzel gelişimler oldu. Bu gösteride velisi olarak onu görmek büyük bir mutluluk."

-Ayşenur Ören: "Çocuğum bugün sahnede oyun sergiledi, duygulu anlar yaşadım. Bugün için çok çalıştılar."

-Orhan Aykaç: "Çocukları sahnede izlemek çok heyecanlı ve duyguluydu. Küçük çocukların bu etkinliklere katılmasını öneriyorum, çocuklar üzerinde çok faydalı oluyor."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Başkent'te 23 Nisan Coşkusu Devam Ediyor - Son Dakika


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