Üye Girişi
Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi - Son Dakika

Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi

15.02.2022 12:34
Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, bir tanesi yeni olmak üzere toplam 12 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, bir tanesi yeni olmak üzere toplam 12 satış büfesi için noter huzurunda canlı yayında kura çekilişi gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk kura çekilişinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Polatlı'da toplam 12 adet ekmek satış büfesi yeni sahiplerini bulurken, kent genelinde ekmek satış büfe sayısı 421'e yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Başkentlilere daha kaliteli hizmet vermek ve artan talebi karşılamak amacıyla hizmet ağını genişleten Halk Ekmek Fabrikası, 2022 yılının ilk ekmek satış büfesi çekilişini Ankara 12. Noteri huzurunda gerçekleştirdi. Altındağ'da 3, Çankaya'da 2, Keçiören'de 4, Mamak'ta 2 ve Polatlı'da 1 tane olmak üzere toplam 12 ekmek satış büfesi çekilişi, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekilişinde biri ilk kez açılacak 12 ekmek satış büfesi sahiplerini buldu. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi'nin de katıldığı çekilişte sözleşmesi sona eren ve çeşitli sebeplerle boş bulunan 12 ekmek büfesi için 134 vatandaş başvuruda bulundu. Kura çekilişi sonunda 12 hak sahibi iki yıllığına ekmek satış büfelerini işletmeye hak kazandı.

Lezzet durağı halk ekmek ürün yelpazesini de genişletiyor

Son yapılan çekilişle birlikte Ankara genelinde ekmek satış büfe sayısının 421'e yükseldiğini belirten Sevdi, el değmeden ve hijyenik koşullarda üretilen ekmek çeşitleri başta olmak üzere Ankara simidi ve unlu mamullerin sayısını da çeşitlendirerek artırmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkentlilerin severek ve güvenle tükettiği ekmek ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını ve günlük ekmek üretiminin yaklaşık 1 milyona çıkarıldığını vurgulayan Sevdi, şu bilgileri verdi:

"Halk Ekmek Fabrikası 421 büfeye ve aynı zamanda fabrika satış mağazalarına günün her saatinde ekmeği ulaştırarak değerli Ankaralılara en iyi hizmeti vermeye gayret ediyor. Her zaman olduğu gibi bu hizmet anlayışını ilke edindik. Pandemi döneminden geçtiğimiz için ekmek büfelerimizde başta hijyen tedbirleri olmak üzere, tüketici memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Değişim ve dönüşüm dönemini başlatmış bulunuyoruz. Bu dönemde teknolojik yatırımlara da önem vermeye başladık. 2022 yılında birtakım projelerimiz var. AR-GE ve ÜR-GE ekibimiz gerek mevcut ekmek çeşitlerinde gerekse unlu mamullerde ürün yelpazemizi sürekli zenginleştiriyor. Önümüzdeki günlerde de ekşi mayalı üç yeni ekmeğimizi dahil etmeyi planlıyoruz."

Halk Ekmek Fabrikası; 421 Halk Ekmek Satış Büfesi başta olmak üzere 7 Başkent Market Şubesi, 4 Fabrika Satış Mağazası ve 3 Başkent Büfesi ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. - ANKARA

Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi
Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi

YORUMLAR
500

Halk Ekmek, Polatlı, Ankara, Noter, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'teki Halk Ekmek büfe sayısı 421'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement