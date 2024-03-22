Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi - Son Dakika
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Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı ve EGO Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi programı, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan kadın şairlerin şiirleri, farklı mesleklere sahip kadınlar tarafından yeniden yorumlandı.

22.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:23
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanlığı ve EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde, "Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi" programı düzenlendi. Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan kadın şairlerin şiirleri, farklı mesleklere sahip kadınlar tarafından yeniden yorumlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı iş birliğiyle "Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi" programı düzenlendi.

ŞİİRSEVERLERİ BİR ARAYA GETİREN ÖZEL ETKİNLİK

21 Mart Dünya Şiir Günü'ne özel olarakdüzenlenen etkinlik Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Farklı meslek grubundan şiire gönül veren 12 kadın Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan kadın yazar ve şairlerin şiirlerini yeniden yorumladı.

Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi'ne katılan EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "21 Mart Dünya Şiir Günü ve Bahar Bayramı… Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği programda bugün arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmış. Çok güzel şiirler okudular ve güzel bir etkinlik oldu. Umarım bunu önümüzdeki sene daha görkemli bir şekilde kutlayacağız" diye konuştu.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök düzenlenen şiir dinletisi hakkında şunları söyledi:

"Bugün 21 Mart Dünya Şiir Günü… UNESCO tarafından 1999 yılında ilan edildi. Gerçekten şiirin, sanatın birleştirici, bütünleştirici özelliğine ve dil çeşitliliğine vurgu yapmak amacıyla ilan edilen bir gün. Bugün pek çok şiirsever, sanatçı, şair, Dünya Şiir Günü'nü kutlamak için etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Biz de ABB ve EGO Genel Müdürlüğü olarak sanatın ve kültürün Başkenti olan Ankara'mızda bugünü bir etkinlikle kutlamak istedik. 21 Mart aynı zamanda yeni bir günün başlangıç zamanı, yeni umudun yeni başlangıcı… Şiir de her zaman insana yeni bir ümit yeni bir heyecan veriyor."

Başkentin Kadınları, okudukları şiirler ile katılımcıları hem duygusal hem de sanatsal bir yolculuğa çıkardı. Program sonunda şiirlere yeniden hayat veren kadınlara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı katılım belgesi verildi.

Başkentin Kadınları Şiir Dinletisi
Kaynak: ANKA

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