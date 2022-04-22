Başkentli minikler trafik denetiminde - Son Dakika
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Başkentli minikler trafik denetiminde

22.04.2022 00:58
Başkentli minikler trafik denetiminde

Başkentli çocuklara trafik kuralları hakkında eğitim veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi nedeniyle ara verdiği uygulamalı trafik denetimlerine yeniden başladı.

Başkentli çocuklara trafik kuralları hakkında eğitim veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi nedeniyle ara verdiği uygulamalı trafik denetimlerine yeniden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği uygulamalı trafik denetimlerine yeniden başladı. Büyükşehir Belediyesi 26. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi yaptı. Çocuk Meclisi kararı ile hayata geçirilen trafik denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile sürdürülürken, 'trafik dedektifleri' olarak çalışan Başkentli çocuklar Kızılay Güvenpark çevresinde yaya ve araç trafiği denetimleri gerçekleştirdi. Trafik kurallarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik polislerinin eşliğinde 3 ayrı gruba ayrılarak denetime çıkan çocuklar, trafik işaretlerine yönelik sorular sordukları sürücülerden doğru yanıt verenlere ve emniyet kemerini takanlara teşekkür ettiler. Yayaları ve araçları trafik işaretlerine ve ışıklarına uymaları yönünde megafonla sık sık uyaran çocuklar, ayrıca yaya trafiğinin doğru ve hızlı akması için temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Minik trafik dedektifi Selin Konukçu, "Çevrem trafik kurallarına uyuyor ama bazı insanlar ve de yayalar kurallara uymuyor. Bundan dolayı kazalar meydana geliyor. Trafik kurallarına uyarsak can ve mal kayıplarının önüne geçmiş oluruz" dedi.

Minik trafik dedektifi Zeynep Onur ise, "Trafik kuralları hayatın en önemli parçası, eğer kurallara uymazsak can ve mal kayıpları artar. Yayalar kırmızı ışıkta durmuyor, karşıya geçmeye çalışıyor, bu da onlar için çok tehlikeli oluyor" diye konuştu. - ANKARA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkentli minikler trafik denetiminde - Son Dakika


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