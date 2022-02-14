Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün Başkent'e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15 solo otobüs daha 14 Şubat tarihinden itibaren yoğun hatlarda sefere başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor. Satın alınan toplam 377 otobüsten 15'i daha teslim alındı. Alınan otobüsler 14 Şubat tarihi itibarıyla yoğun hatlarda seferine başladı. Toplam 1715 otobüsle hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, 15 yeni otobüsün daha eklenmesiyle bu sayıyı 1730'a yükseltti. Haziran ayı sonuna kadar 115 tanesi körüklü, 54 tanesi ise solo olmak üzere toplam 169 adet yeni otobüs filoya dahil edilecek.

Otobüs sayısı 1730'a ulaştı

Otobüs filosunda 1715 araç mevcutken teslim alınan 15 yeni otobüsle bu sayı 1730'a ulaştı. EGO Genel Müdürlüğü toplu ulaşımda can güvenliğini öncelerken; alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi olan son teknolojiye sahip yeni otobüslerde yaşlı, hamile ve engelli yolcular için de geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelerin yer aldığı özel alanlar bulunuyor. - ANKARA