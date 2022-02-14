Üye Girişi
Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor - Son Dakika

Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor

14.02.2022 14:32
Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün Başkent'e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15 solo otobüs daha 14 Şubat tarihinden itibaren yoğun hatlarda sefere başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün Başkent'e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15 solo otobüs daha 14 Şubat tarihinden itibaren yoğun hatlarda sefere başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor. Satın alınan toplam 377 otobüsten 15'i daha teslim alındı. Alınan otobüsler 14 Şubat tarihi itibarıyla yoğun hatlarda seferine başladı. Toplam 1715 otobüsle hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, 15 yeni otobüsün daha eklenmesiyle bu sayıyı 1730'a yükseltti. Haziran ayı sonuna kadar 115 tanesi körüklü, 54 tanesi ise solo olmak üzere toplam 169 adet yeni otobüs filoya dahil edilecek.

Otobüs sayısı 1730'a ulaştı

Otobüs filosunda 1715 araç mevcutken teslim alınan 15 yeni otobüsle bu sayı 1730'a ulaştı. EGO Genel Müdürlüğü toplu ulaşımda can güvenliğini öncelerken; alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi olan son teknolojiye sahip yeni otobüslerde yaşlı, hamile ve engelli yolcular için de geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelerin yer aldığı özel alanlar bulunuyor. - ANKARA

Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor

YORUMLAR
500

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:38:30. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentliler otobüs filosuna 15 yeni otobüs dahil oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement