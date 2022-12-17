Başkent'te mağazada açılışında izdiham - Son Dakika
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Başkent'te mağazada açılışında izdiham

17.12.2022 14:17

Başkent'te mağazada açılışında izdiham Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu.

Başkent'te mağazada açılışında izdiham

ANKARA - Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu.

Ankara'nın Şentepe Mahallesinde bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Açılış nedeniyle fiyatlarında indirme gidilen mağazada vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Genel, Yerel, Son Dakika

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