Başörtüsü Üzerine Duygusal Açıklama - Son Dakika
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Başörtüsü Üzerine Duygusal Açıklama

Başörtüsü Üzerine Duygusal Açıklama

Prof. Dr. Hatice Güneş, başörtüsünün siyasi ideolojilerin aracı olmadığına dair güçlü bir açıklama yaptı.

14.04.2025 14:46
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan bir akademisyenin başörtüsüne yönelik söylemlerde bulunduğu iddiası üzerine yapılan basın açıklamasında Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş'in "Başörtüsü hiçbir zaman herhangi bir siyasi ideolojinin aracı değildir, Allah'ın bir emridir" sözleri milyonların sesi olurken, geniş yankı bulan konuşma birçok platformda yayınlandı.

ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in iddiaya göre başörtüsüne yönelik ayrımcı söylemlerde bulunmasının ardından birçok kesimden tepki gelmişti. Tepkiler üzerine çeşitli öğrenci toplulukları ve akademisyenler bir araya gelerek basın açıklaması düzenlemişti. Açıklamada söz alan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş'in sesinin ve kendisinin titreyerek yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Prof. Dr. Hatice Güneş, "İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Allah insana yaratılmışların en şereflisi olma payesini vermiştir. Biz İslamiyet'te buna inanırız ve bütün dinler de buna inanır. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, birbirinin dinine saygı gösterir, birbirinin kutsalına saygı gösterir. Başörtüsü hiçbir zaman herhangi bir siyasi ideolojinin aracı değildir. Başörtüsü İslam'ın temsilidir. Başörtüsü Allah'ın bir emridir. Biz Allah'ın emrini yerine getiren insanlarız. Biz herhangi bir siyasi parti veya düşünce değiştiğinde başımızı açacaklar mı diye korku içerisinde yaşamak istemiyoruz. Biz Allah'ın emri için siyasilere boyun eğmek istemiyoruz. Biz Allah'ın emrini yapan mücahide kadınlarız. Biz hiçbir siyasi partinin aracı değiliz. Bu böyle bilinsin. 'Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli' yazan İstiklal Marşı'nda ben İslam'ın bir üyesi, bir ferdi olarak başörtüme uzanan eller kırılsın diyorum" dedi.

Güneş konuşmasına "Beni başörtümle kimse ayırmaya çalışmasın" diyerek devam ederek, "Ben buralara herhangi bir siyasi partinin taassubu ile liyakatiyle gelmedim. Kendi liyakatimle, Allah'ın bana verdiği zekayla geldim. Ben örtümle ayrıştırılmak değil, ilmimle konuşulmak isterim. Ben ilmimle buradayım. Bazılarının düşündüğü gibi 'başörtüsü takanlar başkalarının tuvaletçisi olabilir' inancına tüm benliğimle karşı çıkıyorum. Beynimin içi bilimle doludur. Ben burada devletime, milletime, ülkeme, ülkemin güzel insanlarına en iyi öğretmenler yetiştirmek amacındayım. Ben herhangi bir ideolojinin temsilcisi değilim. Ben Allah'ın, Peygamberinin bana emrettiği yolda dosdoğru yaşamaya çalışan bir insanım. Hepimiz dosdoğru olduğumuzda bütün dünya önümüzde duramayacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Güneş'in bu sözleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok kullanıcı Güneş'in sözlerini destekleyen paylaşımlarda bulunurken, açıklama çeşitli medya kuruluşları ve haber portallarında da geniş yer buldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başörtüsü Üzerine Duygusal Açıklama - Son Dakika

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