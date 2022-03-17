Batman'a 40 bin dönümlük yeni imar alanı kazandırılacak - Son Dakika

Batman'a 40 bin dönümlük yeni imar alanı kazandırılacak

BATMAN Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni imar alanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman'ın yeni imar alanın 40 bin üzerinde bir alan olacağını belirti. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İhlas Haber Ajansı'na Batman'ın yeni imar planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm imar çalışmaları bittiğinde 4 bin hektarın yani 40 binin üzerinde bir alanın olacağını ve bu imar çalışması ile birlikte kentin üzerine bir kent daha ekleneceğini belirten Hulusi Şahin "Biliyorsunuz en çok uğraştığımız konulardan biri imar konusuydu. Körük Tilmerç bölgesinde bin hektarın üzerinde bir imar yapmıştık bunun 18. maddesini de tamamladık vatandaşlarımıza tapularını dağıttık. Şimdi Güney ve Batı askıdan indi. İtirazlar alıyoruz onu da bitireceğiz ve bir iki ay içerisinde onların da uygulama imar planını tamamlayıp yani 18'inde bitirip yani tapularını vatandaşlarımıza vereceğiz. Ayrıca Kuzey'de ve Batman Havaalanı etrafındaki bölgede de imar çalışmalarımız devam ediyor. Tüm imar çalışmalarımız bittiğinde 4 bin hektarın yani 40 binin üzerinde bir alan olacak ki bu Batman kadar bir Batman eklemiş oluyoruz. İluh kentsel dönüşümünün sunumunu yaptık. Onu kamulaştırma süreçleri devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız imzalıyor bazı vatandaşlarımız fiyatı düşük buluyorlar. Ama buradan sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Bunlar derleme kuruluşunun bakanlığın derleme kuruluşunun belli kriterler çerçevesinde oluşturduğu bilimsel verilerle yapılmış üzerine çok fazla oynama yapma şansımızın olmadığı rakamlardır. Yani vatandaşlarımızın bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Yine mülkiyet hakkıdır, kutsaldır. Eğer uygun görmüyorlarsa tabii ki itiraz edebilirler. Mahkeme yolu açıktır. Ancak projeyi baltalayacak davranışlardan uzak olmak lazım. Yoksa tarihi fırsat kaçar" diye konuştu.