Batman'da arama kurtarma tatbikatı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde, Ayngebire Piknik Alanı'nda Anda Derneği İl Temsilciliği tarafından doğada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında, bir baba ve bir bebekten oluşan iki kayıp şahıs vakası senaryosu ele alındı. Senaryo gereği, iki kayıp kişinin maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede muhtemel vakalara karşı hazırlıklı olmak amacıyla ANDA ekibi benzer tatbikatlara ağırlık verileceğini duyurdu. Bu tatbikatta, 26 kişilik bir ekiple saha çalışması yapan Anda Ekibi, başarılı bir operasyon örneği sergiledi. Tatbikata ayrıca jandarma ekipleri de eşlik etti ve iş birliğiyle operasyonun daha etkili bir şekilde yürütülmesi sağlandı.