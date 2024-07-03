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Batman'da otomobil sulama kanalına düştü, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

BATMAN - Batman'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. 300 metre kanalda sürüklenen otomobilde sıkışan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman merkeze bağlı Mozgelane köyü ile Demirpınar köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 21 AAB 118 plakalı otomobil, sürücüsü Yasin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü ile araçta bulunan Fatih K. araçta sıkışarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Yasin T. ile Fatih K., kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından aracın sulama kanalından çıkarılması için çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.