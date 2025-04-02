Batman'da Taraftarlar Petrolspor Maçını Dev Ekranda İzledi

- Batman'da taraftarlar Petrolspor maçını dev ekranda izledi

BATMAN - Batman'da seyircisiz oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan yüzlerce Batmanlı Petrolspor taraftarı, valilik önünde kurulan dev ekranda maçı izleyerek adeta stadyuma çevirdiler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor, kritik Karaköprü Belediyespor maçını 1-0 kazanarak puanını 68'e çıkarırken seyircisiz oynanan karşılaşmada, Batmanlı futbolseverler takımını yalnız bırakmadı. Batman Valiliği önünde kurulan dev ekranda maçı izlemeye gelen taraftarlar alana girmeden önce polis tarafından kurulan arama noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. Petrolspor taraftarları tezahüratlarıyla alanı adeta stadyuma çevirdi. Kırmızı-beyaz renklere bürünen coşkulu kalabalık, ellerinde bayrak, flama ve atkılarla takımlarına büyük destek verdi.

Maçı izlemeye gelen Veysi Gülmez isimli taraftar, Petrolspor'a destek için geldiğini söyleyerek, "Bugün seyircisiz sahada oynanan maçı izlemek için buradayım. İnşallah tüm maçlarımızı alıp şampiyon olacağız. Allah'ın izniyle, ayrıca bu dev ekranı bizlere izlememiz için sağlayan Batman Valimizi de teşekkür ederiz" dedi.