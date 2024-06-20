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Batman'da yaşanan kazada araç içinde sıkışan sürücü uzun uğraşların ardından kurtarıldı

BATMAN - Batman'da Hasankeyf yolu üzerinde Binatlı köyü mevkinde minibüs ile traktörün karıştığı kaza sonrası araçta sıkışan minibüs sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasından araçtan çıkarılabildi.

Kaza sabah saatlerinde Batman - Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile traktör çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşların ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, kaza yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.