Batman-Hasankeyf Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman-Hasankeyf Yolu Açıldı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Batman-Hasankeyf kara yolunun açılışını yaptı, ulaşım altyapısına vurgu yaptı.

23.03.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Batman- Hasankeyf kara yolunu açtı

BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Batman'da yapımı tamamlanan Batman-Hasankeyf kara yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programında konuşan Bakan Uraloğlu, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel direğinin güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu söyledi. Batman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, bir milletin gücünün yollarının gelişmişliğinde saklı olduğunu, bu kapsamda Cumhurbaşkanının 2002 yılında 'yol medeniyettir' düsturuyla yaktığı meşalenin ülkeyi asırların ötesine taşıdığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, onun liderliğinde bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarını ve doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkeyi baştanbaşa yüksek standartlı yollarla kuşattıklarını söyleyerek, "Her yeni yol, köprü ve tünel ile üretimde bereketi, ticarette canlılığı, kültürde zenginliği ve turizmde hareketliliği artırdık; yeni iş kapılarının açılmasına vesile olduk. Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak adımları, memleketimizin her köşesinde kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" dedi.

Hasankeyf kara yolunun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasın şöyle devam etti:

"Bugün de sizlerle birlikte Batman-Hasankeyf Yolumuzun açılışıyla durmak yok, yola devam diyoruz. Dicle'nin bereketli sularıyla hayat bulan Hasankeyf, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla insanlık için bir hazinedir. Batman ise, sanayisi, tarımı ve petrol zenginliğiyle bölgemizin parlayan yıldızıdır. Bu nedenle Batman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi bizler için çok önemli. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 27 milyar 604 milyon TL yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğunu ise 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardık."

221 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, Batman Güney Çevre Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladıklarını kaydetti. Açılışını gerçekleştirdikleri Batman-Hasankeyf kara yolunun bölge turizmi ve ekonomisi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Batman-Hasankeyf yolu da bu iki kadim merkezi birleştiren bir yol olmanın ötesinde, bölgemizin turizmine, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak hizmet. Bildiğiniz üzere Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte mevcut yol su altında kaldığından yeniden inşa ettiğimiz 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf Yolu'nun 465 metrelik Hasankeyf-1 Köprüsü, 1.001 metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü ve 638 metrelik Hasankeyf Tüneli yapılarını kapsayan 29,8 km uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açmıştık. Bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardıyla hizmete alıyoruz. Ayrıca proje kapsamında; Akça, Binatlı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun ilk 5,8 kilometrelik kesiminde yaya kaldırımları da inşa ettik. Projenin tamamlanmasıyla; Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik" diye konuştu.

Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edileceğini söyleyen Uraloğlu, "Egzoz emisyon salınımını da 2.752 ton azaltarak doğamıza nefes aldıracağız. Ayrıca tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'e erişimi kolaylaştıran bu yolumuz aynı zamanda Gabar Dağı petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman rafinerisine ve üretilen petrol ürünlerinin de dağıtımında önemli bir güzergah olacak. Canı gönülden inanıyorum ki, Batman-Hasankeyf yolu, Hasankeyf'in turizm potansiyelini daha da parlatacak, Batman'ın sanayi ve enerji gücüne güç katacak, bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandıracaktır. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Batman'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Tüm demiryolu ağını komple yeniledik. Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demiryolu deplasmanını tamamladık. 372 kilometrelik Yolçatı - Diyarbakır - Kurtalan, Diyarbakır - Mazıdağ hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için çalışmalara başladık. Fizibilite etüdü çalışmalarını tamamladıktan sonra ihale çalışmalarına başlayacağız. Batman Havalimanı yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardık. 2008 yılında yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiği, 2024 yılında 640 bine ulaştı. Bugün 3 ayrı havayolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa'ya haftalık karşılıklı 70 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Batman'ın gelişimi, bölgemizin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Batman-Hasankeyf Yolu'nun, ilimizi daha yaşanabilir kılacağına, ekonomimize ve turizmimize bereket katacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, yolun yapımında emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün değerli çalışanlarından yüklenici firma ekiplerine kadar herkese teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Batman-Hasankeyf Yolu'nun, bölgemiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(ST-RK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Hasankeyf, Politika, Ekonomi, Batman, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman-Hasankeyf Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:53:19. #7.12#
SON DAKİKA: Batman-Hasankeyf Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement