Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Berat Kandili\'nde mesaj yayımladı

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Allah'ın verdiği ömrü, Allah'a itaat ve teslimiyetle geçirenler kurtuluşa erecektir" dedi.

Başkan Pekmezci yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi, hızla akıp giden dünya hayatının bitmek bilmeyen isteklerini azaltarak, hatalardan uzak durmak, günahlardan arınmak için kendimizi sorguya çekeceğimiz muhasebe gecesidir. Hiç şüphesiz Allah'ın af ve mağfireti, şefkat ve merhameti bütün mahlukatı kuşatmaktadır. Ancak, her insanın beratı kendi niyetine bağlı ve nasibi gayretinde gizlidir.

Kurtuluş müjdesi olan berat salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın, aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Allah'a sığınmayı hatırlatır.

Unutmayalım ki Allah'ın verdiği ömrü Allah'a itaat ve teslimiyetle geçirenler kurtuluşa erecektir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim." - BAYBURT