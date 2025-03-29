Bayburt'ta bayram yoğunluğu

BAYBURT - Ramazan Bayramı arefesine Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram hazırlığı içinde olan vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebilmek için marketlere, mağazalara, manavlara, fırınlara akın ettiler.

Bayram telaşının yaşandığı Bayburt'ta, market ve bakkallara koşan vatandaşlar, kasa önlerinde ve reyon aralarında adeta uzun kuyruklar oluşturdular.

Köylerden bayramlık şeker, yufka, fıstık, meyve, ekmek almaya gelen vatandaşlar, akşam dönecek olan köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Bir yandan kalabalıktan, bir yandan da yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, bütçeleri yettiğince alışverişini tamamlayıp, evlerinin yolunu tuttular.

Bayram alışverişini bitirip, köye dönme hazırlığı yapan Sefer Taş isimli vatandaş, "Alışverişimi yaptım. Şeker aldım, lokum, fıstık aldım. Tatlı için baklavalar aldım. Bayburt şu an çok yoğun ama alışverişimizi kazasız belasız bir şekilde tamamlayabildik" dedi.

Bayramda kapılarını çalan çocuklar için bayramlık şeker, çikolata, meyve, abur cubur almaya köyünden gelen Hasan Tekin isimli Bayburtlu vatandaş, "Köyden geldim. Çocuklara bayramlık aldık, yine çocuklara dağıtmak için meyveler aldık. Hanımım bayramda tatlı çorba yapmak için erzak siparişi vermişti, çorbalık malzemeyi de aldım. Bayburt şu an çok yoğun, insandan geçilmiyor. Özellikle araba yoğunluğu bir hayli fazla. Şu arabaların haline bakın resmen trafik durma noktasına gelmiş, yollar kapanmış vaziyette" diye konuştu.