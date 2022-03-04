Bayburt'ta deprem tatbikatı - Son Dakika
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Bayburt'ta deprem tatbikatı

04.03.2022 13:57
Bayburt'ta deprem tatbikatı

Bayburt'ta ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı.

Bayburt'ta ziller teneffüs için değil 'deprem' alarmı için çaldı.

1- 7 Mart tarihleri arasında AFAD tarafından, Deprem Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2022 afet tatbikatı Bayburt İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Tatbikat gereği çalınan ilk sirenle öğrenciler sıraların kenarlarında çök, kapan, tutun yaparak kendilerini korudular. Tehlikenin geçmesini bekleyen öğrenciler, 2. bir sirenle öğretmenleriyle birlikte hızlı ve güvenli bir şekilde okulu tahliye ettiler. Okul bahçesinde güvenli alana giden öğretmen ve öğrencileri, başarılı tahliye tatbikatı nedeniyle Vali Cüneyt Epcim tebrik etti.

Deprem ve tahliye tatbikatının ardından itfaiye ekiplerince küçük çaplı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. AFAD İl Müdürü Adil Arslan, sorunsuz ve amacına uygun tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bütün Türkiye'de İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız tarafından eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullarda, deprem anı çök, kapan, tutun yapılarak tahliye tatbikatı yapıldı. Bayburt İmam Hatip Lisesinde biz bu tatbikatı gerçekleştirdik. Öncesinde çök, kapan, tutun yaptık sonrasın da ise tahliye yapılarak toplanma alanında toplandık. Böylece tatbikatımızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiş bulunduk" dedi.

Tatbikata, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta deprem tatbikatı
Bayburt'ta deprem tatbikatı

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milli eğitim bakanlığı, Bayburt, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta deprem tatbikatı - Son Dakika


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