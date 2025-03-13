Bayburt\'ta Fırın Denetimi

Bayburt'ta Ramazan ayı devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimine çıkarak, gramaj ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Kentteki fırınları kontrol eden zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT