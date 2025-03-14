Bayburt\'ta İyilik Haftası Konferansı

Bayburt İl Müftülüğü, 13-20 Mart İyilik Haftası dolayısıyla konferans düzenledi. Konfernsta, iyilik üzerine konuşmalar yapıldı.

Bayburt İl Müftülüğü ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Neşet Bodur konuşmacı olarak katıldı. Konferansta iyilik kavramını gençlik ve eğitim konuları üzerinden ele alan Bodur, peygamberler tarihi ve islam tarihinden etkileyici örneklerle iyilik kavramını öğrencilere anlattı. İyiliğin yapılmasında ve yayılmasında en güzel örneğin son peygamber Hazreti Muhammed ve onun ashabı olduğunu ifade eden Bodur, öğrencilere siyer okumalarını tavsiye etti.

Çalışmanın önemine de değinen Bodur, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmalıyız. İyiliği yüreğimizde hissetmek, gerçek manada iyi olabilmek için başta Filistin ve Gazze'de olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanların dertleri ile dertlenmeliyiz. Geçmişte şanlı ecdadımızın yaptığı gibi şimdi de bizler mazlum milletlerin yanında zalimlerin karşısında durmak için çalışmalıyız, üretmeliyiz" dedi.

Konferansa İl Müftüsü Bayram Danacı, Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Okul Müdürü Adil Kacır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT