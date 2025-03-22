Bayburt\'un Kız Takımı İkinci Oldu

Bayburt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu masa tenisi kız takımı, Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Müsabakalarında ikinci oldu. Öğrenciler, bir üst tura geçerek, finale katılma hakkı elde etti.

Rize'de düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi Bölge Müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız takımı, yeni bir başarıya imza attı. Grup aşamasını ikinci olarak tamamlayan takım, Çanakkale'de gerçekleştirilecek Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan farklı okullardaki öğrenciler voleybol, bilek güreşi gibi farklı sportif alanlarda başarı elde ederek, finale yükseldi. Masa tenisinde de alınan başarıyla beraber Bayburtlu öğrenciler başarılarına bir yenisini ekledi. - BAYBURT