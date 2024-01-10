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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Eldivan, emekçi gazetecilerin önemine vurgu yaparak, basının toplumun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir görev üstlendiğini belirtti. Ayrıca, Bayburt'ta faaliyet gösteren ulusal ve yerel basının, ilin değerlerine hassasiyet göstererek halkı bilgilendirdiğini ve ilin gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Eldivan, mesleğini sorumlulukla yerine getiren tüm basın çalışanlarının gününü kutladı ve hayatta olmayan basın mensuplarını da rahmetle anıldığını belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Kutladı
10.01.2024 - 08:48,
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Emekçi gazetecilerin gününü kutlayan Vali Eldivan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında büyük görevler üstlenen demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biridir.

Gazetecilik, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve yerinde sunulmasını sağlayan, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin sürdürülebilirliği için sorumluluklar üstlenen önemli bir meslek dalıdır. Bu meslek dalını ayakta tutan ise emektar gazetecilerdir.

İlimizde toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayan ulusal ve yerel basınımız, Bayburt'umuzun yüksek değerlerine hassasiyet göstererek yürütülen hizmetler hakkında halkımızı bilgilendirmekte, İlimizin, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Büyük fedakarlık ve yoğun emeklerle görevlerini ifa eden, mesai mefhumu gözetmeksizin, maddi ve manevi sıkıntılarını çoğu zaman göz ardı eden basın mensupları, ülke çapında gündemi belirleyen haberlere imza atarak, toplum nezdinde de takdir ve teşekküre layık olmuşlardır.

Gelişen dijital teknoloji ile birlikte bilgi kirliliğine mahal vermeden, teknolojik imkanlardan da faydalanan basınımız; doğru ve hızlı bilgi paylaşımıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olarak, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine nitelikli bir şekilde katkı sağlamaktadır.

Bu vesileyle mesleğini yaparken canını bile feda etmekten çekinmeyen, sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyor ve ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum." - BAYBURT

Kaynak: İHA
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