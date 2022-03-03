Baydilli tecrübelerini öğrencilerle paylaştı - Son Dakika
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Baydilli tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

03.03.2022 13:38
Baydilli tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa Final Okulları'nın gerçekleştirdiği kariyer günleri etkinliğinin konuğu olarak öğrencilerle buluştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa Final Okulları'nın gerçekleştirdiği kariyer günleri etkinliğinin konuğu olarak öğrencilerle buluştu.

Eğitime ve gençliğe verdiği önemle ön plana çıkan önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştirip öğrencilerle bir araya gelmeye çalışıyor. Başkan Baydilli, Şanlıurfa Final Okulları'nın kariyer günleri etkinliğine katılarak öğrencilerle buluştu ve sohbet etti. Programda bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Baydilli, öğrencilere iyi eğitim almanın ve kitap okumanın öneminden bahsetti.

Söyleşide gençlerin eğitimine katkı sağlamak için ilçeye kazandırdıkları okuma salonları ve bilim merkezinden bahseden Başkan Baydilli, bunun yanında okulların da her zaman yanında olduklarını ve destek sunduklarını kaydetti. Başkan Baydilli gençlere yöneticilik tecrübeleri ile ilgili aktarımda bulunarak geleceğin yöneticileri olan gençlerin çok okuması ve çalışması gerektiğini söyledi.

Baydilli, " Türkiye'nin en geç nüfusuna sahip olan ilimizdeki bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor. Bu gençlerimizin en iyi şekilde eğitim alarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Ben küçüklüğümden beri okumaya meraklıydım ve elimden geldiğince kitap okumaya çalıştım. Bugün de her fırsatta okumaya, öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü eğitim beşikten mezara kadardır ve her öğrendiğimiz bilgi bizim için önemli kazançtır. Burada öğrenci kardeşlerimle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu programda emeği geçen herkese ve bizimle hasbihal için burada olan öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Baydilli söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi. - ŞANLIURFA

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Metin Baydilli, Karaköprü, Şanlıurfa, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baydilli tecrübelerini öğrencilerle paylaştı - Son Dakika


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