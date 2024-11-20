Baygın Çoban Dron ile Bulundu

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baygın çoban, İhlas Haber Ajansı muhabirinin kaldırdığı dron ile bulundu.

İlçeye bağlı Mutluca köyünde hayvanlarını otlatan çoban Burhan Adıyaman'dan (43), haber alamayan yakınları ve vatandaşlar, arama çalışmalarında bulunarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlarla birlikte arama çalışmalarına dron ile katılan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Serdar Gökçe, Adıyaman'ı baygın halde buldu. Adıyaman, sağlık ekipleri tarafından sedye ile traktöre alınarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.

İHA muhabiri Serdar Gökçe, ihbar üzerine vatandaşın kaybolduğu bölgede dron uçurduğunu söyledi. Dron ile vatandaşın baygın halde olduğunu görünce jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini belirten Gökçe, "Daha sonra vatandaş sedye aracılığıyla dağdan indirilip hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum" dedi. - ŞIRNAK