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Belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinlemek için mahalle turlarına devam eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Refik Şevket İnce Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Sandal, vatandaşların doğalgaz kazılarından kaynaklı yaşadığı sorunların ilgili firma tarafından kısa sürede giderileceğini söyledi. Sandal, "Yollarımızla, parklarımızla, sosyal alanlarımızla Bayraklı'yı yarınlara en güzel şekilde hazırlıyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir ve modern hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Refik Şevket İnce Mahallesi'ni gezen Başkan Sandal, Muhtar Ayhan Bahar ile birlikte sokaklarda incelemelerde bulundu. Vatandaşla bir araya gelen Sandal, talep ve önerileri dinledi. İlçe sakinlerinin bölgede süren doğalgaz kazılarından kaynaklı yaşadığı sıkıntıların ilgili firma tarafından kısa sürede giderileceği belirtildi. Yol ve kaldırım çalışmalarının ilçe genelinde süreceği ifade edildi.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR BAYRAKLI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Refik Şevket İnce mahallemizi her anlamda güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz! Birlik ve dayanışma içinde Bayraklı'mızı en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz" dedi.