Bayraklı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayraklı\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayraklı'da düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlandı. Büyük Taarruz fotoğraf sergisi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve halk oyunları gösterileri etkinliklere renk kattı. Sanatçı Buşra Salepçioğlu'nun konseriyle etkinlikler sona erdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, zaferin coşkusunu yarınlara taşımanın önemine vurgu yaptı.

30.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:14
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, Bayraklı'da coşku ve heyecanla kutlandı. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinliklerde, Büyük Taarruz fotoğraf sergisi açıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar dinleyicilerle buluştu, soğuk heykel ve halk oyunları gösterileri kutlamalara renk kattı. Etkinliklerin finalinde ise sanatçı Buşra Salepçioğlu konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, Bayraklı Belediyesi tarafından Sevgi Yolu'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz dönemi fotoğrafları sergilendi. Soğuk heykel çalışması ilçe sakinlerinin beğenisini kazanırken Başkan İrfan Önal da sergiyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Züleyha Aranacak tarafından seslendirilen Atatürk'ün sevdiği şarkılar, bayramın duygusal atmosferini pekiştirerek katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliklerin finalinde ise sahneye çıkan başarılı sanatçı Buşra Salepçioğlu, ilçe sakinlerine eşsiz müzik ziyafeti sundu.

"Zaferin coşkusunu yarınlara taşıyacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "102 yıl önce kazanılan bu büyük zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi ve şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz. Onların bize bıraktığı bu mirası korumak, yüceltmek ve yarınlara taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde huzur dolu, aydınlık yarınlar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayraklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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