Bayraktar KIZILELMA Testte Başarı Sağladı - Son Dakika
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Bayraktar KIZILELMA Testte Başarı Sağladı

Bayraktar KIZILELMA Testte Başarı Sağladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik testten başarıyla geçti.

15.03.2025 17:39
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan bir Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni daha başarıyla geçti.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.

KIZILELMA gücünü gösteriyor

Bayraktar KIZILELMA, 15 Mart'ta gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden art yakıcı (Afterburner) açarak havalanan Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladı.

En zorlu görevleri icra edecek

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

Rekor sürede uçtu

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Havacılık tarihinde ilklere imza attı

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraktar KIZILELMA Testte Başarı Sağladı - Son Dakika

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