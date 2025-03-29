Bayram öncesi, şehitlikte hüzün

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde Pınarbaşı ve Hamitler şehitliklerine gelen aileler evlatlarının veya yakınlarının kabrinde temizlik yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde aileler mezarlık ziyaretlerini yaparken, kimi dua etti kimisi de kabir temizliği yaptı. Şehit aileleri kabir mermerlerini yıkayıp, çiçekleri suladı. Şehit yakını İsmail Gökçen, "Biz her gün buradayım. Oğlumun yanındayım. 2008'de Şırnak'ta şehit oldu. Buradaki şehitlerimizle de yakından ilgilenirim" dedi. - BURSA