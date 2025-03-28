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Bayram Şekerleri Tezgahlarda

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Muş'ta Ramazan Bayramı için şeker ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Alışveriş hareketliliği arttı.

28.03.2025 14:13
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Bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı

MUŞ - Muş'ta bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

Muş'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, şeker ve çikolata alışverişi için marketlere ve alışveriş merkezlerine akın etti. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve çikolatalar, geniş ürün yelpazesiyle alıcılarını bekliyor. Kilosu 70 TL ile 800 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan şeker ve çikolatalar, farklı tat ve çeşitleriyle ilgi görüyor. Şeker stantlarında ise klasik bayram şekerlerinden dolgulu çikolatalara kadar birçok seçenek bulunuyor.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar, renk renk ve çeşit çeşit şekerler karşısında karar vermekte zorlanırken, esnaf ise yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muş'taki çarşı ve pazar yerlerinde hareketlilik her geçen gün artıyor.

Mağaza Müdürü Kelime Yiğit, bayrama kısa bir süre kala bayram şekerlerini tezgahlara çıkardıklarını belirterek, "Muş'ta her zaman olduğu gibi şekere yoğun bir talep var. Her bütçeye uygun şeker çeşitleriyle herkese hitap ediyoruz. Bölgemizde güçlü bir bayram kültürü var ve bayram telaşı yoğun şekilde devam ediyor. Bayramı heyecanla karşılamayı bekliyoruz" dedi.

Bayram için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Alparslan Bingöl ise "Bayram alışverişimizi yapmaya geldik, insanlar bayram hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah Muş'ta da şeker tadında, güzel bir bayram olur. Tüm Muşlu hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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