Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı'nda sevgi, saygı ve yardımlaşma mesajı verdi, bayramları kutladı.

28.03.2025 12:51
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı. Başkan Gülsoy, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve manevi huzur ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nerede o eski bayramlar desek, çocukluğumuzdaki bayramları zaman zaman hatırlasak da bayramlar sevgi ve saygının paylaşarak çoğaldığı özel günlerdir. Bayramlar dini duygularımızı pekiştirirken birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır. Sahur ve iftarlarıyla, teravih namazları ile bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz ve her zaman olduğu gibi yine aynı heyecan ve umutla bayramı karşılıyoruz. Küslerin barıştığı, mesafelerin kısaldığı, dünyanın her yerinde çocukların gözlerinin içinin gülümsediği bir bayram olmasını temenni ediyorum."

Ekonomik ve ticari anlamda güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Gülsoy, "Kayseri iş dünyası olarak, dayanışma içinde üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bayram vesilesiyle, yardımlaşma ve paylaşma kültürümüzü daha da pekiştirelim. Ticaretin de ruhunda olan güven, doğruluk ve adalet anlayışını her zaman yaşatalım. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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