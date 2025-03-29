Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Mehmet Aküzüm, Ramazan Bayramı'nın toplumsal birlik ve beraberliğe katkısını vurguladı.

29.03.2025 18:42
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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Ramazan Bayramı'nın toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren özel günlerden biri olduğu söyledi.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Ramazan Bayramı'nın gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bir gün olduğunu belirterek, bayramı hep birlikte dayanışma içinde geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Aküzüm, "Ramazan ayı boyunca işçilerimizin, emekçilerimizin alın teriyle topluma kattıkları değer bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bayram, emeğin, alın terinin kutsallığını hatırlamak için de bir fırsattır. Bayram, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturduğumuzda anlam kazanır. Onlara güzel bir gelecek bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, ülkemize ve Diyarbakır halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hak-İş ailesi olarak, adalet, kardeşlik ve dayanışma değerlerini ön planda tutarak, çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bayramınız mübarek olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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